Урочисте богослужіння очолив представник Вселенського патріархату.

Сьогодні, в день пам’яті святого апостола Андрія Першозваного, в Андріївській церкві у Києві відбулося перше богослужіння після 11 років реставрації.

Про це повідомляє прес-служба Православної церкви України.

Читайте такожЗ головної ялинки Києва зняли "відьомського" капелюха (фото)Зазначається, що урочисте богослужіння очолив представник Вселенського патріархату митрополит Гальський Еммануїл у співслужінні екзарха Вселенського патріарха єпископа Команського Михаїла та архієпископа Чернігівського і Ніжинського Євстратія (Зорі).

У ПЦУ також нагадали, що на місці сучасної Андріївської церкви на початку XIII століття стояла Хрестовоздвиженська церква, назва якої нагадує літописні перекази про те, що саме тут апостол Андрій Першозваний спорудив хрест, передбачивши появу великого міста.

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Автор: Аліна Вишневська