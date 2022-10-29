Коментатори були у шоці від того, що побачили на відео від ріелтора.

Попри ракетні атаки і загрози ударів дронами-камікадзе, у Києві "кипить життя". Люди як і раніше здають квартири в оренду, на брак бажаючих знімати житло мало хто скаржиться. Але серед оголошень можна знайти досить оригінальні варіанти-в мережі показали і "люкс-варіант", який явно оцінять любителі "Пшонка-стайлу" (Віктор Пшонка - екс-генпрокурор, який був відомим фанатом пафосної розкоші, - УНІАН).

Ріелтор показав на відео, як виглядає "золота" квартира, яку здають за 15 тисяч доларів на місяць (понад 554 тисяч гривень).

За такі гроші пропонуються апартаменти в 350 квадратних метрів. Інтер'єр досить своєрідний: всюди "золото", вензелі, величезні люстри і телевізор на всю стіну.

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Коментатори були у шоці від того, що побачили. Вони відзначили, що насилу можуть зрозуміти людину, яка погодиться жити в такій "розкоші" за настільки величезні гроші.

"Ох, цей мінімалізм", "стиль: пізній пшонкізм", "не розумію, як в цьому можна жити", "ну як таке можна купити? Як це взагалі можна було захотіти і побудувати? Ну очі ж болять", - пишуть коментатори.

Що таке "Пшонка-стайл" і звідки пішов мем

Віктор Пшонка був генпрокурором України з 2010 по 2014 роки. Чиновник часів Януковича прославився пристрастю до розкоші. Коли Пшонка втік, в його будинку в Гореничах знайшли чимало цінностей: картини, монети, ікони. Саме житло шокувало українців несмаком і розкішшю. Після цього любов людей до золотих вензелів і показного багатства почали називати "Пшонка-стайл".

Так, у 2020 році в соцмережах бурхливо обговорювали VIP-вагони від "Укрзалізниці". Інтер'єр вагонів викликав обурення українців, через що задумку відразу ж зарахували до "Пшонка-стайлу".

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