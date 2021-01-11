В Києві з’явились білборди-попередження для порушників правил дорожнього руху, на яких містяться імена (Приміром: «Аліно, просто так не сигналять») та логотип патрульної поліції.
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Фото білбордів оприлюднила у Facebook газета «Дарницькі Вісті». Повідомляється, що вони почали з’являтися в Києві.
У користувачів з’явились питання як до концепції, так і до змісту білбордів. Зокрема, попередження "не обганяти з правого боку", за словами коментаторів, суперечить ПДР. Дехто просто іронізує над рекламою.
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