Корпус вже закладений в Туреччині, але буде добудований на українській верфі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що будівництво першого корпусу українського корвета, яке розпочато в Туреччині, завершиться до кінця 2023 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу в Одесі на урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

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Президент назвав успішним рух України щодо посилення морської авіації. "Ми очікуємо вже незабаром отримати сучасні та ефективні безпілотні літальні апарати Bayraktar. Українські екіпажі для них вже завершують підготовку в Турецькій Республіці", - сказав Зеленський.

"Наші турецькі друзі активно підтримують і розвиток корабельного складу Військово-Морських Сил України. Перший корпус нашого сучасного корвета вже закладений в Туреччині та буде добудований на українській верфі до кінця 2023 року", - додав він.

"Сі Бриз-2021": що необхідно знати

28 червня в Одесі стартували міжнародні навчання "Сі Бриз-2021". Це наймасштабніші навчання за 20 років.

За словами представника ГУР МО України Вадима Скібіцького, Росія намагається протидіяти навчанням "Сі Бриз-2021" усіма можливими способами та для спостереження за міжнародними морськими маневрами РФ вивела в море весь корабельний склад Чорноморського флоту.

7 липня 2021 року Зеленський заявив, що Україна завдяки міжнародним військовим навчанням "Сі Бриз-2021" не допустить обмеження свободи судноплавства у Чорному морі з боку Росії.

Довідка. Sea Breese - багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року. Організаторами навчань виступають Україна і США.

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Автор: Віталій Саєнко