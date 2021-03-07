Сьогодні - Міжнародний день пам’яті поліцейських, які загинули при виконанні службових обов'язків.

За роки незалежності України при виконанні службових обов’язків загинув 1 тис. 671 правоохоронець.

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Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ на Facebook-сторінці, сьогодні - Міжнародний день пам’яті поліцейських, які загинули на службі.

За даними відомства, з 2015 року загинули 44 поліцейських, із них 5 - в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що в результаті ускладнень COVID-19 померли 22 поліцейських.

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Автор: Антоніна Доломанжи