За 30 років незалежності України понад півтори тисячі правоохоронців загинули на службі / УНІАН
За роки незалежності України при виконанні службових обов’язків загинув 1 тис. 671 правоохоронець.
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Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ на Facebook-сторінці, сьогодні - Міжнародний день пам’яті поліцейських, які загинули на службі.
За даними відомства, з 2015 року загинули 44 поліцейських, із них 5 - в зоні проведення операції Об'єднаних сил.
Зазначається, що в результаті ускладнень COVID-19 померли 22 поліцейських.
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