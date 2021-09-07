У місті менше ніж 20 шкіл зможуть працювати в умовах "жовтої" зони.

В Одесі з 13 вересня на дистанційну форму роботи може перейти більшість шкіл через низький рівень вакцинації працівників цих установ від COVID-19.

Про це заявив директор Департаменту освіти та науки Одеської обласної державної адміністрації Олександр Лончак.

"Вже з понеділка, 13 вересня, Україна, швидше за все, потрапить в "жовту" зону карантину через перевищення індикаторів захворюваності. А тому, саме з цієї дати набувають чинності зміни до постанови Кабміну №1236, які передбачають, що у звичайному режимі можуть працювати тільки ті освітні установи, у яких 80% працівників вакцинувалися. В іншому випадку – дистанційне навчання", - повідомив Лончак.

За його даними, в регіоні цим вимогам відповідають тільки наступні навчальні заклади Одеської міської ради: спеціалізовані школи № 40, 69 і 32, школи № 44, 1, 8, 16, 25, 45, 127 і 130, ліцеї №19 і 53, НВК №4, гімназія №8, початкові школи №64 і №96.

Читайте такожУ Кабміні роз’яснили, чи можуть роботодавці змушувати працівників вакцинуватисяВ Одеській області відповідним вимогам відповідають 9 навчальних закладів Куяльницької сільської ради, дві – Яськівської сільради, а також низка установ у селищах Вилкове, Саврань, Великомихайлівка, у місті Ананьїв та інших.

За даними Лончака, найгірші показники (жодного вакцинованого співробітника) у Петропавлівській, Бородинській, Захарівській, Шабівській, Ананьївській, Старокозацькій, Маразліївській, Миколаївській, Затишанській та інших територіальних громадах області.

"Департаментом охорони здоров'я ОДА спільно з департаментом освіти створені мобільні бригади з вакцинації, які будуть направлені на місця, до закладів освіти. Відповідальність керівників – забезпечити колективний імунітет ваших працівників. Іншого виходу не бачу", - заявив Лончак.

Ситуація з коронавірусом в Україні

6 вересня в Україні було виявлено 2197 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 485 осіб, 53 людини померли від ускладнень.

За весь час пандемії в країні на COVID-19 захворіли понад 2,3 млн людей. З них 54054 померли від ускладнень захворювання, а понад 2,2 млн осіб - одужали.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено більш ніж 5,6 мільйона людей.

Засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо переведення України до "жовтої" зони епідемічної небезпеки заплановано на четвер, 9 вересня.

Автор: Лариса Козова