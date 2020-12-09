У Малиновському районі Одеси затримано адміністратора Telegram-каналу, через який поширювалися наркотики.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, чоловіка затримано 8 грудня.
Зазначається, що 35-річного адміністратора викрито прокуратурою і поліцією.
«Цей Telegram-канал був спрямований на поширення наркотиків серед одеситів», - повідомили в прес-службі.
Під час обшуку квартири цього дилера правоохоронці виявили та вилучили понад 2,5 кг різних наркотичних засобів, які він зберігав, щоб потім продати через свій Telegram-канал.
Також у чоловіка виявлено трафарети для нанесення фарбою реклами так званого «магазину».
Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру і обрання запобіжного заходу.
Розслідування проводиться за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, продаж наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.
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