У нього вилучили понад 2,5 кг наркотиків і трафарети для нанесення фарбою реклами "магазину".

У Малиновському районі Одеси затримано адміністратора Telegram-каналу, через який поширювалися наркотики.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, чоловіка затримано 8 грудня.

Зазначається, що 35-річного адміністратора викрито прокуратурою і поліцією.

«Цей Telegram-канал був спрямований на поширення наркотиків серед одеситів», - повідомили в прес-службі.

Під час обшуку квартири цього дилера правоохоронці виявили та вилучили понад 2,5 кг різних наркотичних засобів, які він зберігав, щоб потім продати через свій Telegram-канал.

Також у чоловіка виявлено трафарети для нанесення фарбою реклами так званого «магазину».

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру і обрання запобіжного заходу.

Розслідування проводиться за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, продаж наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

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Автор: Лариса Козова