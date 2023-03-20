З 2014 року в армії багато випадків, коли військовослужбовці не мали можливості отримати профільну освіту, однак добре себе проявили на полі бою.

Верховна Рада України дозволила надавати офіцерські звання захисникам, які не встигли отримати вищу освіту, але мають бойовий досвід.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, сьогодні парламентом ухвалено закон "Про внесення змін до статті 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо комплектування Збройних сил України посадовими особами офіцерського складу на особливий період" (реєстраційний номер 8339). За нього проголосували 283 народних депутати.

Один із авторів законопроекту Дмитро Разумков написав у Telegram, що ним передбачено надання офіцерських звань тим захисникам, які не встигли отримати вищу освіту, але мають бойовий досвід.

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"Ще з 2014 року в армії багато випадків, коли військовослужбовці не мали можливості отримати профільну освіту, однак добре себе проявили на полі бою. Але через недосконалість законодавства вони досі є сержантами, а не офіцерами", - зазначив він.

Інші рішення Ради у військовій сфері

Як раніше повідомляв УНІАН, у Верховній Раді мають намір збільшити військові видатки на понад 500 мільярдів гривень. Внесення змін до закону про держбюджет планується ухвалити вже цього місяця.

7 лютого Верховна Рада продовжила на 90 днів дію воєнного стану та мобілізації. До цього Рада вже схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.

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