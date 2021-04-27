Радуцький зауважив, що багато дітей намагаються заподіяти собі смерть, вживаючи ліки, і наголосив на необхідності терміново ухвалити закон щодо заборони продажу медпрепаратів дітям до 14 років.

В Україні зростає кількість дитячих самогубств - за три місяці їх кількість майже така сама, як за весь минулий рік.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький повідомив у Facebook.

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Він зауважив, що з початку року правоохоронці фіксують значне збільшення кількості спроб дитячих самогубств - упродовж минулого року було 123 випадки, з січня по березень нинішнього – вже 101.

При цьому Радуцький звернув увагу, що, за статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я, під час спроб заподіяти собі смерть у 60% випадків підлітки обирають пігулки.

Він наголосив, що Верховна Рада має терміново заборонити продаж лікарських засобів дітям. Радуцький нагадав, що у лютому комітет, який він очолює, запропонував заборонити продаж медичних препаратів особам до 14 років (законопроект № 5122).

"Майже місяць ця законодавча ініціатива перебувала на порядку денному Верховної Ради. Але нині робота парламенту заблокована – народні депутати розглядають правки до Земельного кодексу, які надійшли від опозиційних фракцій", - нагадав Радуцький.

Він закликав депутатів включити законопроект № 5122 до порядку денного одного з найближчих позачергових засідань парламенту.

"Жодні політичні ігри не можуть бути важливішими за життя дітей", - підкреслив голова комітету.

Радуцький додав, що заборона продажу ліків особам до 14 років – це лише перший крок для подолання проблеми. На його переконання, ближчим часом органи виконавчої влади мають розробити комплексну програму для боротьби зі зростанням кількості дитячих самогубств.

Отруєння дівчаток в Боярці

У лютому у місті Боярка на Київщині дівчатка 12-ти і 13-років отруїлися таблетками, які самі купили в аптеці.

Випити таблетки вони вирішили після того, як побачили в одній із соцмереж відео із закликом ковтнути 40 таблеток «Но шпи» і подивитися, що з ними буде.

В результаті одна з дівчат померла.

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Автор: Надя Пришляк