В Оболонському районі Києва журналісту хотіли вручити повістку співробітники Солом'янського ТЦК.

Журналісту Євгену Шульгату, який розслідував тему декларацій високопосадовців та відповідність зазначених у них доходів майну, яке у них є, спробували вручити повістку.

Шульгат проводив розслідування про майно сім'ї керівника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка і з'ясував, що дружина посадовця, Юлія, під час повномасштабної війни купила квартиру преміум-класу на Печерську в Києві за понад 25 мільйонів, йдеться в розслідуванні "Слідства.Інфо". Вітюку журналісти надіслали запитання щодо люксового майна, і вважають, що вручена повістка - це і є "відповідь" на їхній запит.

За відомостями видання, 1 квітня в Оболонському районі в супермаркеті до кореспондента підійшли співробітники Солом'янського (!) ТЦК і намагалися вручити йому повістку - при цьому гості з іншого району Києва підійшли саме до журналіста і назвали його ім'я та прізвище. Шульгат спочатку припустив, що ТЦКашники знали його в обличчя.

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"Коли журналіст почав знімати відео і ставити запитання, чи пов'язана ситуація з його роботою над розслідуванням про керівника Департаменту кібербезпеки СБУ, військовослужбовці пішли геть, зазначивши, що фіксують відмову від повістки", - наголошується у статті.

Пізніше, на відео з камер відеоспостереження журналісти виявили, що ТКЦшників до Шульгата цілеспрямовано вела людина в цивільному, яка, за інформацією кореспондентів, є співробітником Департаменту кібербезпеки СБУ Олексієм Біленком.

"Ми у "Слідстві.Інфо" усвідомлюємо, що зараз війна, і обов'язок кожного громадянина - захищати країну. Крім того, четверо колег із нашої маленької редакції вже в армії. Однак, у цьому конкретному випадку ми бачимо переслідування журналіста за його діяльність. Ми бачимо, що повістка, яку вручають військовослужбовці за вказівкою працівника СБУ - це помста за розслідування. Дуже прикро, що така помста робиться руками військових. І ми щиро віримо, що правоохоронці відреагують на наші знахідки", - наголосило видання.

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