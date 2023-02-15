Реалізація цієї ініціативи відповідає вимогам процесуального законодавства і спрямована в першу чергу на економію коштів бюджету.

Відсьогодні суди почали надсилання повісток і викликів через Viber.

Як повідомила прес-служба Державної судової адміністрації України, державне підприємство "Інформаційні судові системи", яке належить до сфери управління ДСА, повідомляє про випуск оновленої версії програмного забезпечення автоматизованої системи документообігу суду. Вона передбачає запровадження додаткового каналу електронної комунікації судів з учасниками судового процесу.

"Йдеться про розширення способів надсилання судових повісток і викликів у вигляді електронних повідомлень. Так, з 15 лютого на додачу до вже традиційних SMS-повідомлень реалізовано можливість надсилання повісток і викликів за допомогою месенджера Viber", - йдеться в повідомленні.

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У відомстві пояснили, що реалізація цієї спільної ініціативи ДП "ІСС" і Державної судової адміністрації відповідає вимогам процесуального законодавства і спрямована в першу чергу на економію коштів бюджету.

Так, середня вартість відправки однієї повістки для суду буде значно нижчою, оскільки для відправки однієї повістки за допомогою Viber потрібне лише одне повідомлення.

"З 00:01 до 12:00 15 лютого на месенджер Viber доставлено 60% повісток – з тих, які за згодою учасників судового процесу направляються у вигляді електронних повідомлень. Завдяки цьому за перші півдня роботи нового сервісу економія для судів склала понад 5 тис. грн або 42%", - додали в ДСА.

Впровадження цифрового документообігу в Україні

У Мінцифри тривають обговорення щодо покращення послуг для військовослужбовців у додатку "Дія" в рамках мобілізації, втім якихось конкретних рішень щодо цього немає.

"Ми точно не будемо використовувати "Дію", щоб відправляти повістки. Є ще багато проблем, які потрібно вирішити, і я вважаю, що цими проблемами треба займатися. Тому повісток в "Дії" не буде, а над іншими сервісами бувають різні обговорення, але нічого немає в роботі", - сказав очільник міністерства Михайло Федоров.

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