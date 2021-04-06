Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова наголошує, що під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 поглибилася дискримінація представників ЛГБТІ-спільноти.
Читайте також"Гендер – це вигадка": викладачка зі Львова спровокувала гомофобний скандалЯк передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала, представляючи щорічну доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні за 2020 рік.
"Встановлено порушення права на рівність за ознакою сексуальних вподобань ЛГБТІ-спільноти. Ми виявили дискримінаційні висловлювання у ЗМІ, в тому числі від політиків і публічних діячів", - зауважила Денісова.
Вона підкреслила, що дискримінація представників ЛГБТІ-спільноти, а також громадян, які перебувають у цивільному партнерстві, поглибилася у час пандемії COVID-19.
"Вони були позбавлені права відвідувати своїх партнерів у лікарнях. Не надавалася інформація про стан їхнього здоров'я", - пояснила омбудсмен.
Денісова також зауважила, що не була виконана її рекомендація уряду з минулорічного звіту омбудсмена щодо внесення до парламенту законопроекту про цивільне партнерство.
У доповіді уповноваженого, зокрема, зазначається, що у 2020 році до неї надійшло 11 повідомлень щодо порушення рівності прав і свобод представників ЛГБТІ-спільноти. Крім того, під час моніторингу ЗМІ та соціальних мереж було виявлено 14 випадків дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.
"Аналіз повідомлень громадян та інформації, розміщеної у ЗМІ, засвідчує, що і надалі порушуються права і свободи представників ЛГБТІ-спільноти, зокрема, право на захист від дискримінаційних дій, неналежне розслідування злочинів на ґрунті нетерпимості за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, захист майнових та немайнових прав через неможливість укладення цивільного партнерства", - йдеться у доповіді.
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