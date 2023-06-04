У Центрі та Західних областях країни ситуація з укриттями набагато краща, ніж у столиці, але абсолютно всім регіонам є над чим працювати, повідомили в Офісі президента.

Заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба розповів про попередні проміжні результати ревізії захисних споруд, яка проводиться по всім регіонам країни.

Як зазначив чиновник під час інформаційного телемарафону, ситуація з укриттями найскладніша в столиці.

"Поки що з тих цифр, що ми бачимо, ситуація в Києві найскладніша, дійсно в незадовільному стані ця робота. Що стосується інших регіонів, то в нас надходить інформація щодня. Сьогодні з ранку ми бачили проміжні звіти. В різних регіонах ситуація складається по різному, всім абсолютно обласним центрам, всім регіонам є над чим працювати", - акцентував він.

Заступник керівника Офісу президента зазначив, якщо попередньо порівняти ситуацію зі станом укриттів по всій країні, то є області де вона більш задовільна, ніж в столиці.

"Це Центр і Західна Україна, ми більш-менш бачимо, що ситуація краща набагато ніж в столиці. В столиці будемо розбиратися окремо, чому так сталося і безумовно всі люди, які мають понести відповідальність, вони будуть притягнуті до цієї відповідальності", - підкреслив Олексій Кулеба.

Він додав, що зараз всі силові структури, поліція і ДСНС, будуть максимально задіяні для того, щоб органи місцевого самоврядування, а також балансоутримувачі, які відповідають за свої укриття, в максимально стислі терміни привели їх до ладу. "Ми маємо зробити з укриттів, з наших бомбосховищ, зручні для наших людей місця, щоб люди могли там знаходитись. Всі мають усвідомлювати, що під час війни кожен за свою роботу має нести повну відповідальність",- заявив заступник керівника Офісу президента.

Він констатував, що обов’язок місцевої влади кожного регіону країни, у чіткій взаємодії зі всіма відповідними службами розрахувати, в яких мікрорайонах скільки необхідно укриттів або бомбосховищ, хто там має знаходитись. А також, хто є безпосередньо відповідальним, щоб той чи інший об’єкт був відкритий та була зрозуміла комунікація, яким чином він буде відчинятися, хто буде відповідати за те, щоб він відчинявся.

"Все це необхідно було зробити за ці півтора року. Дуже шкода, що ми прийшли до цього питання тільки після жахливої трагедії, яка сталася (у столиці - УНІАН). І до речі, хочу сказати що це стосується всіх регіонів країни. Вся ця робота зараз проходить по всіх регіонах, але звичайно, що особлива увага до Києва, і вона зрозуміла. Ми маємо уникнути таких трагедій, ця увага має перейти від слів до діла - зробити безпеку для киян пріоритетом номер один",- підкреслив Олексій Кулеба.

В Україні розпочалася перевірка укриттів через трагедію в ніч на 1 червня

Як раніше повідомляв УНІАН, після трагедії біля укриття 1 червня в столиці, коли в Деснянському районі Києва загинули троє людей (дві жінки і дитина), які під час ракетного удару не змогли сховатися через зачинені двері укриття, за дорученням президента України по всій країни проводиться перевірка стану укриттів. Президент Зеленський доручив провести повну ревізію захисних споруд у Києві міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олександру Кимишіну, а по всій країні - міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку.

Перший заступник начальника Київської міської військової адміністрації, генерал-майор Володимир Кидонь очолив Комісію з перевірки столичних укриттів.

Сьогодні, 4 червня міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишін повідомив, що за результатами перевірених спеціальною комісією укриттів Києва, половина не робочі - не готові до використання або їх не змогли відкрити. Він оприлюднив статистику за результатами ревізії столичних укриттів станом на сьогоднішній ранок, зокрема, у Києві за результатами перевірки, з 1078 укриттів готові до використання 597 (або 55%), не готові 359 укриттів (або 33%), 122 об'єкти (або 11%) – не змогли відкрити.

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