Тривалість життя українців скоротилася більше ніж на півроку.

Тривалість життя українців за рік скоротилася. У 2020 році середня очікувана тривалість життя в Україні склала 71,35 року.

Про це повідомили в Державній службі статистики.

Минулого року тривалість життя чоловіків у середньому становила 66,39 року, а серед жінок - 76,22 року. Водночас у 2019 році тривалість життя становила 72,01 років - для чоловіків - 66,92 року, а для жінок - 76,98 року.

При цьому зазначено, що за останні 30 років очікувана тривалість життя українців зросла. Так, в 1990 році цей показник склав 70,42 року – для чоловіків - 65,60 і для жінок - 74,82.

Читайте такожПодаткова взялася за зарплати українців: кому загрожує штраф від 60 до 180 тисяч гривеньЯк раніше повідомляв УНІАН, за січень-червень цього року населення України скоротилося ще на 205,2 тис. осіб - станом на 1 липня в державі проживало 41,383 млн осіб.

Кількість померлих за вказаний період досягла 349 тис.осіб, хоча в січні-червні 2020 року цей показник був нижче – 287 тис. людей.

При цьому народилося 132,6 тис.дітей, що на 6,5 тис. менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор: Анастасія Горбачова