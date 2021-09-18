Сусіди кажуть, що загиблий був справжнім тираном у родині.

32-річного мешканця Київської області підозрюють у жорстокому побитті свого 50-річного батька. Сусіди звинувачують у неадекватній поведінці підозрюваного самого загиблого, який все життя був тираном родини.

Про це йдеться у сюжеті ICTV.

Інцидент стався у Борисполі. По допомогу сусідів кликав сам підозрюваний Валентин, намагаючись спантеличити слідство. Натомість сусідка, до якої звернувся 32-річний чоловік, побачила його батька Віктора розпластаним на підлозі з великим синцем на тілі.

Стверджується, що син намагався врятувати батька і робив йому масаж серця. Але від отриманих травм той помер по приїзду медиків.

Читайте такожДругий за тиждень: у Дніпропетровській області вибухнув автомобільЯк з’ясували правоохоронці, Валентин спробував обдурити слідчих, заявивши, що прийшов додому тоді, коли батько вже лежав. Його дівчина це спростувала.

"Коли син зрозумів, що сталося, він перелякався і вигадав собі алібі. Встановили свідків, які бачили, як напередодні ввечері син побив свого батька, тобто алібі було спростоване", – розповіла співробітниця Бориспільського районного управління поліції Олена Кравчук.

Самі знайомі родини кажуть, що часто помічали у Валентина напади агресії. Раніше він уже бив батька, через що тому довелося зашивати обличчя. Іншого разу підозрюваний викинув з вікна навіть свого собаку.

Проте цю поведінку сусіди пояснюють діями самого Віктора. Мовляв, коли Валентин був малим, його батько часто проявляв щодо нього й уже покійної матері насильство.

Віктор, додають знайомі сім’ї, раніше зловживав спиртним, його називали "справжнім тираном".

Слідство триває. Поліцейські відкрили справу про умисне тілесне ушкодження. У разі доведення причетності 32-річного Валентина у смерті батька йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Автор: Віолетта Орлова