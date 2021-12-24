Загалом планується постачання 24 машин.

В Україну прибули три гвинтокрили H-125 французької компанії Airbus Helicopters для потреб Державної прикордонної служби.

Про це повідомили у прикордонному відомстві.

У ДПСУ нагадали, що перші два гвинтокрили французької компанії Airbus Helicopter прибули в Україну на початку 2020 року, ще два – в листопаді 2021 року.

Загалом прикордонники мають отримати 24 машини.

Ці гвинтокрили мають сучасне потужне обладнання для виявлення та припинення правопорушень на державному кордоні. Вони оснащені оптико-електронною системою спостереження, яка дозволяє вести моніторинг, в тому числі в інфрачервоному режимі. При цьому тепловізійна камера здатна виявити транспортний засіб на відстані до 20 кілометрів.

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Обладнання дає можливість не лише вести запис відео у високій якості, а й за допомогою супутникового обладнання в режимі реального часу передавати його. Також гвинтокрили облаштовані системою оповіщення з гучномовцями та спеціалізованими авіаційними прожекторами, які можуть використовуватися синхронно з системою оптико-електронного спостереження.

У ДПСУ нагадали, що перші гвинтокрили за українсько-французьким контрактом було прийнято на озброєння у січні 2020 році. Їх активно застосовували під час прикордонних операцій "Карпати-2021" та "Кордон-2021".

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада авіаційні підрозділи ДПСУ отримали два французькі гвинтокрили Н-125 компанії Airbus Helicopters. Їх планували використовувати для охорони ділянки кордону з Білоруссю.