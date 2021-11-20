Гелікоптери Н-125 вже прибули до Києва.

Авіаційні підрозділи Державної прикордонної служби України отримали два французькі гвинтокрили Н-125 компанії Airbus Helicopters.

Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, гелікоптери використовуватимуть для охорони ділянки кордону з Білоруссю.

Зазначається, що прикордонники з січня 2020 року вже отримували два гелікоптери типу Н-125. Однак нові машини, які прибули до Києва сьогодні, краще укомплектовані. Їх оснащено супутниковими передавачами, гучномовцями, системами цифрового зв'язку, спеціалізованими авіаційними прожекторами, камерами з високою роздільною здатністю Flir, електричними лебідками та аварійним плавучим спорядженням.

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"Сьогодні прикордонники отримали чергові два гелікоптера Н-125, які допомагатимуть охороняти державний кордон. Їх оснащено найбільш сучасним обладнанням. Воно дозволяє вдень та в ночі контролювати рубежі держави на багато кілометрів за рахунок спеціалізованих камер та пошукового прожектора. Відео з камер можна відразу передавати в наземний командний пункт. Це потужне посилення ДПСУ, а безпека кордонів на сьогодні є для МВС одним з основних пріоритетів",- зазначив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров.

Також сказано, що досвід використання перших двох легких гелікоптерів у 2020 році показав економічність та ефективність їхнього застосування в цілях охорони державного кордону (загальний наліт перших двох машин складає близько 900 годин.)

В МВС заявляють, що Н-125 - це одні з кращих машин у своєму класі. У 2005 році гелікоптер такої модифікації побив світовий рекорд і здійснив посадку на горі Еверест на рівні 8 тисяч 850 метрів над рівнем моря.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня в ДПСУ інформували, що цьогоріч мають отримати десять французьких гелікоптерів Airbus Н-125.

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Автор: Віталій Саєнко