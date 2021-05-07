У районній адміністрації запевнили, що людині, яка бажала вакцинуватися, але не мала декларації, відмовили через "людський фактор".

В Оболонській РДА пояснили ситуацію з відмовою людині без декларації у записі на вакцинацію проти COVID-19.

Як зазначила в коментарі УНІАН завідувачка сектору охорони здоров’я Оболонської районної держадміністрації в м. Києві Юлія Бондарчук, ситуацію спричинив людський фактор.

«Вчора я про цю ситуацію дізналась. Всіх керівників наших закладів обтелефонувала, обговорила з ними… Людський фактор, ви ж розумієте, ніхто не скасовував… Десь трапляється на місці, що один хтось може відмовити. Була сьогодні й нарада з Департаментом охорони здоров’я, загальноміська. Керівники медзакладів зараз пропрацюють це питання зі своїми колегами і, думаю, більше не повинно такого бути. Відмовляти для запису не можуть», - сказала Бондарчук.

Вона запевнила, що записатися зараз можуть усі охочі.

«Що з декларацією, що без - якщо людина підпадає під ту категорію, яку зараз вакцинуємо, її мають провакцинувати», - додала Бондарчук.

Також вона звернула увагу, що наразі вакцинують категорії людей віком 65+ та людей з 18 до 59 років із серйозними супутніми захворюваннями, наприклад, серцево-судинної системи, дихальної системи, тих, хто має онко- або ендокринну патологію, тих, які перебувають у групі ризику.

«Але записатися можуть всі. Для запису немає обмежень. Запис здійснюється для того, щоб планувати вакцину, для використання повністю. Тому записують всіх. І вже потім, по підходженню відповідної категорії, в яку входить конкретна людина, їй дзвонять по запису і запрошують на конкретну дату, час. Записатися мають право всі охочі», - сказала Бондарчук.

В РДА скоригували текст оголошення про запис на вакцинацію, уточнивши категорії людей, яким проводиться вакцинація згідно з планом вакцинації МОЗ.

«В оголошенні було про "запис" на вакцинацію. Коли люди телефонують до сімейних лікарів, за телефонами, зазначеними в оголошенні, "сімейники" вже пояснюють. Оголошення дуже швидко готувалося. Можливо, через те, що не було широкого пояснення, й виникли такі нюанси… Але з приводу того, що телефонували без декларації і їм сказали, що не будуть записувати на вакцинацію, то це неправильно. Не мають права відмовляти людині без декларації», - прокоментувала Бондарчук.

При цьому вона додала, що все ж бажано, щоб людина мала декларацію, бо це економить час як самої людини, так і медиків, а також - усіх інших, хто очікує в черзі.

Читайте такожCOVID-19 в Україні: на кінець тижня зросла кількість нових інфікованих та летальних випадків«Щоб зробити вакцинацію, бажано мати декларацію. Можна оформити тимчасову медичну карту. Але це потребує часу. Якщо карту цю не створити, або не зробити декларацію, то виникає технічний момент: вакцинувати можуть, але куди вам про це запишуть? Офіційних бланків, які можуть видати людині, що вона пройшла першу вакцинацію, поки нема, їх будуть видавати по факту другої вакцинації. Тому потрібно внести інформацію в електронному вигляді до системи про те, що людина отримала першу дозу вакцини, від якої далі йтиме відлік часу. Тобто можна без підписання декларації отримати вакцинацію, оформивши електронну медичну карту. І вже по факту другої вакцинації буде зроблено витяг з системи для видачі сертифікату про щеплення», - зазначила Бондарчук.

Що передувало

Попри оголошення влади деяких столичних районів про доступність запису в чергу на вакцинацію від COVID-19 для всіх охочих, виявилося, що громадянам можуть відмовити у шансі на отримання щеплення за відсутності підписаної декларації з лікарем.

Так, кореспондент УНІАН зателефонував для запису на вакцинацію в Оболонському районі Києва, однак жінка, яка не побажала представитися, заявила телефоном, що це неможливо, адже спочатку треба укласти декларацію з лікарем.

Сьогодні, у п'ятницю, 7 травня, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив на брифінгу, що відсутність декларації з сімейним лікарем не є підставою для відмови у проведенні щеплення від COVID-19.

У разі відмови у щепленні через відсутність декларації Ляшко закликав українців телефонувати на гарячу лінію НСЗУ або до контакт-центру МОЗ.

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Автор: Інна Андаліцька