Вона впевнена, що її син не причетний до цього злочину.

Мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка назвала арешт свого сина політичною грою.

Після засідання Львівського апеляційного суду, який відхилив скаргу Зінченка про зміну запобіжного заходу, жінка поспілкувалася з журналістами. "Чи можете ви назвати багато хлопців, які у 18 років жодного разу не палили, жодного разу не вживали алкоголь? Він розмовляє українською мовою набагато краще, ніж я", - розповіла вона.

За її словами, син захоплювався Степаном Бандерою, мав одяг з його портретом, а також розповідав їй про нього. На питання, чому саме її син опинився на лаві підсудних, жінка відповіла так:

"Не знаю, це якась політична гра. Це треба у політиків питати. Я дивилася останні інтерв'ю Ірини Фаріон, як вона казала про політичну діяльність, то там треба шукати. І мій син взагалі ні до чого".

Вбивство Ірини Фаріон

Як відомо, 18-річного В'ячеслава Зінченка заарештували у Дніпрі 25 липня. Хлопця звинувачують у вбивстві української мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон.

Зінченко не визнає себе винним, його захист подав апеляцію на ухвалу суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Сьогодні суд відхилив її.

Батько підозрюваного також не вірить, що його син був здатен піти на вбивство. За його словами, вони виховували В'ячеслава по-іншому.

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