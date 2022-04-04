Фотограф загинув від рук російських окупантів.

Церемонія прощання з українським фотографом та документалістом Максом Левіним, вбитим російськими окупантами, відбулася у понеділок, 4 квітня, у Михайлівському соборі Києва. Його поховали на кладовищі в Боярці.

Про це повідомив друг і колега фотокореспондента Маркіяна Лисейко у Facebook.

"У Михайлівському соборі в Києві прощаються з фотографом і документалістом Максом Левіним. Він загинув від рук російських окупантів у Київській області, де фіксував наслідки війни Росії проти України", - йдеться в повідомленні видання "Суспільне. Новини".

Попрощатися з фотографом прийшли його рідні, колеги, військові-побратими, а також представники влади.

Прес-служба Православної церкви України опублікувала фото з церемонії прощання з Максом Левіним у Михайлівському соборі

Нагадаємо, що Левін співпрацював з Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, hromadske. Крім того, його фото публікували The Wall Street Journal, Time, Радіо Свобода і багато інших ЗМІ.

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Вбивство Макса Левіна - що відомо

Відомий український документаліст Максим Левін 13 березня зник у Вишгородському районі Київська область. Він поїхав на власному автомобілі фотографувати бойові дії, але авто залишив біля села Гута Межигірська і пішов у бік села Мощун. Останні повідомлення до його телефону надійшло повідомлення об 11: 23.

1 квітня в районі села Гута поліція знайшла тіло Макса Левіна. Попередньо, фотографа окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.

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