Його друзі та колеги припускають, що журналіст може бути поранений або в полоні.

Відомий український документаліст Максим Левін зник у Вишгородському районі Київської області. Він був у районі бойових дій з фотоапаратом.

Про це повідомляє Євгенія Мазур у Facebook.

"Макс Левін поїхав на власному автомобілі фотографувати бойові дії 13 березня. Він залишив автомобіль біля села Гута Межигірська і пішов у бік села Мощун. З його телефону надійшло повідомлення об 11:23, після чого він більше не виходив на зв'язок та не з'являвся в мережі", - йдеться в повідомленні.

Вона зазначила, що в районі, де працював журналіст, проходили досить інтенсивні бойові дії. У зв'язку з цим друзі та колеги Левіна вважають, що він міг отримати поранення або потрапити в полон до російських військових.

Варто відзначити, що Левін працює як фотокореспондент, документальний фотограф і оператор для багатьох українських і міжнародних видань. Зокрема він співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Його фото публікували такі видання, як Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World News, The Moscow Time, Корреспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine (RFE/RL).

Як повідомляв УНІАН, 12 березня в Каховці Херсонської області зник місцевий журналіст Олег Батурин. Колеги підозрювали, що його викрали окупанти.

Наступного дня депутати Європейського парламенту виступили із заявою, в якій поклали на Росію відповідальність за викрадення українського журналіста Олега Батурина в місті Каховка і вимагали звільнити його.

20 березня Батурин через вісім днів повернувся додому. За його словами, майже весь час він сидів з низько нахиленою або покритою головою, тому що окупанти боялися, що він може побачити їхні обличчя.

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