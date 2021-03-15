Нові фото вбивці Марії Борисової / t.me/dkr_npu
Прокуратура вимагатиме довічного позбавлення волі для мешканця села Щасливе Херсонської області, який підозрюється у вбивстві 7-річної Марії Борисової.
Читайте такожПричетність підозрюваного до зґвалтування та вбивства 7-річної Марії Борисової встановила експертиза – МВС
Про це повідомляє Департамент карного розшуку Нацполіції. Прес-служба департаменту оприлюднила у Telegram нові фото з підозрюваним.
На одному зі знімків у чоловіка порізані руки – вочевидь, його сфотографували одразу після спроби самогубства.
t.me/dkr_npu
Вбивство 7-річної Марії Борисової: всі подробиці
- 7-річна школярка Марія Борисова зникла 7 березня в селі Щасливе Олешківського району Херсонської області.
- Те, що дитини довго немає, помітила мати в неділю ввечері. Спочатку батьки шукали дитину самостійно, а потім звернулися в поліцію. До пошуків залучили кінологів та волонтерські загони.
- Правоохоронці розглядали кілька версій події. Вони не виключали, що дівчинка могла сама втекти з дому і що її могли викрасти.
- Вдень 11 березня під час повторного огляду території села поліцейські виявили тіло зниклої дівчинки.
- У поліції Херсонської області повідомили, що на тілі дівчинки виявлені сліди зґвалтування.
- 14 березня стало відомо, що у вбивстві Марії підозрюють 52-річного чоловіка, його взяли під варту.
- Правоохоронці навідалися до зловмисника в момент, коли він намагався скоїти самогубтво. Однак його врятували.
- Відомо, що підозрюваний раніше був засуджений за зґвалтування, відбував покарання в РФ.
- Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) та ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram