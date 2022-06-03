Дівчину розстріляли окупанти, але поранення виявилось не смертельним і їй вдалося вижити.

У селі Катюжанка в Київській області дивом пережила окупацію 13-річна Дарина. Вона вдавала мертву, щоб російські військові її не розстріляли.

Про це повідомили в поліції Київської області.

Там зазначили, що наприкінці лютого 2022 року російська колона зайшла в село. Тоді дівчинка та її рідні намагалися проїхати додому з сусідньої вулиці, коли окупанти відкрили вогонь по машині. Автівка загорілась, батько Дарини та його дружина загинули на місці.

Дівчина намагалася втекти, але військові пустили автоматну чергу і тяжко поранили її в руку та бедро. Стікаючи кров’ю, Дарина сховалася і вдала мертву, врятувавши цим собі життя.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня після звільнення Катюжанки Київської області в місцевій школі знайшли щоденник російського військового, ймовірно, офіцерського рангу, в якому він розмірковував про те, навіщо приїхав в Україну і хвалиться допитами українців.

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