Також окупант писав про те, як проводив допити місцевих жителів.

Після звільнення Катюжанки Київської області в місцевій школі знайшли щоденник російського військового, ймовірно, офіцерського рангу, в якому він розмірковував про те, навіщо він приїхав в Україну і хвалиться допитами українців.

Як повідомляють "Схема", окопавшись на території школи, він описував, чим російські військові займалися в окупованому селі.

"Їхали на навчання, а потрапили на війну... або війна..." – свідчить заголовок щоденника.

"Сиджу в Катюжанці, це таке село. Вивчаю шкільну документацію", – написав окупант і додав: "досі не змирився з тим, що я перебуваю в чужій державі, досі не вірю у війну. Досі не знаю, чи правильно все це".

У той же час критикує поведінку командування: "бісить що ніхто не говорить правду про втрати, про реальність бойових дій, тільки й чую, що "справа наша вірна, перемога буде за нами"! Але чи правильна ця справа? Залізти в чужу країну і бомбити її міста?".

"Хотіли бліцкриг, а в результаті ... сіли на п'яту точку. Є відчуття, що історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує черговий "нюрнберг", я вихлити не стану, винен, був, воював, шкодую!",- написав окупант.

"Артилерія "маже", БПЛА туплять... війська не злагоджені, трьохсоті і двохсоті в достатку, а командування в доповідях говорить лише про уявний успіх... Путіну скоро 70 (у жовтні 2022 року – ред.), якщо він помре почавши війну, буде щось!", - вважає російський військовий.

"У повітрі витають чутки про контрнаступ укр. Нібито країни допомагають особовим складом і технікою. Але це тільки чутки", - написав він.

Потім він повідомив у щоденнику, що "завдання виконані відмінно", військові виявили "сховище техніки".

Ще через два дні окупант написав про те, як проводив допит.

"Спільними зусиллями вашого покірного слуги і співробітника були допитані особи у складі 12 осіб, всі – нацисти, – перераховує він. - Я був безжалісний, розпинав їх перехресними, індивідуальними і нічними допитами".

"В черговий раз довелося допитувати священика, не можу сказати, що був м'яким, аж ніяк – суворість і професіоналізм мною були виявлені з чистою самовіддачею, що викликало захоплення фахівців з ФСБ, – розповів військовий і продовжив дописувати в щоденнику. - Допити проходять успішно, інформативно, обіцяють надати для допиту протестантського пастора. Якщо йому є що приховувати, я з'ясую це, як би він не хитрив, на таких товаришах я, як то кажуть, собаку з'їв!",- написав окупант.

Після цього окупант мріє про кар'єрну перспективу: "колеги вище рангом, які служать у сфері безпеки, віщують мені успішне майбутнє співробітника контррозвідки і обіцяють допомогу в підготовці і перебуванні в академії".

Останнє повідомлення в щоденнику датоване 19 березня.

Вас також можуть зацікавити новини: