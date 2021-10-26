Ірина Венедіктова не бачить проблеми в тому, що обіг цивільної зброї регулюється не законом, а міліцейською інструкцією.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова виступає проти того, щоб громадяни мали право на носіння короткоствольної вогнепальної зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам, коментуючи законопроект про обіг зброї, поданий Міністерством внутрішніх справ.

"Його потрібно ретельно вивчити", - сказала генпрокурор.

Коментуючи заяву Української асоціації власників зброї, які критикують цей законопроект, оскільки він не дозволяє носіння короткоствольної вогнепальної зброї, Венедіктова сказала: "Моя громадська позиція – я не підтримую усі ці можливості по вільному обігу зброї. А моя прокурорська позиція буде після того, як ми дуже ретельно це вивчимо, отримаємо зауваження від усіх департаментів, і тоді я зможу сказати як прокурор".

При цьому Ірина Венедіктова не бачить проблеми в тому, що обіг цивільної зброї регулюється не законом, а міліцейською інструкцією.

Про це вона сказала, відповідаючи на запитання про те, що суди карають громадян за незаконний обіг зброї, посилаючись на міліцейську інструкцію та неіснуючий закон про зброю.

"Це некоректне питання, оскільки у нас заборонено обіг зброї. Все, що робить правоохоронна система, вона робить в рамках Кримінального кодексу. Що стосується того, що потрібно багато законів, то я вважаю, що, можливо, треба давати уряду можливість підзаконними нормативними актами, які не протирічать спеціальним законам, а спеціальні закони не протирічать загальним, а загальні – Конституції, - давати уряду можливість приймати підзаконні акти, які прийматиме як уряд, так і міністерства", - зазначила Венедіктова.

Читайте такожПроти Киви, який відсвяткував вбивство Бандери стріляниною, відкрили справу

Ірина Венедіктова повідомила, що в Україні буде проведено ревізію нагородної зброї.

"Це питання окремих служб: Міністерство внутрішніх справ може давати нагородну зброю, СБУ, Служба зовнішньої розвідки. Тому це питання до керівників цих органів. Я можу сказати інсайд щодо вашого питання по МВС: я бачу, що, скоріш за все, така ревізія і аудит буде. Тим більше, що сьогодні в державі дуже багато зброї – легальної і нелегальної. Тому, я думаю, що Денис Анатолійович (міністр юстиції України Денис Малюська – УНІАН) над цим питанням також працює. Але це буде його рішення, з яким він вийде до журналістів", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що до кінця 2021 року або на початку 2022 року в Україні повинен запрацювати реєстр зброї.

Автор: Дмитро Хилюк