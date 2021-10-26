За словами генпрокурора, прокуратура та суди повинні напрацювати єдиний підхід до розслідування подібних злочинів.

В Україні суди вже винесли вироки за підробку COVID-сертифікатів: штрафи від 850 грн до 34 тис. грн та обмеження волі до одного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

"У нас є вже вироки. Їх не так багато по всій державі. Найменший штраф 850 грн, найбільший штраф – 34 тис. грн і обмеження волі до одного року", - сказала вона. Венедіктова долала, що сьогодні на селекторній нараді в Генпрокуратурі буде напрацьовано спільний підхід із судами до розслідування цих справ. "Ви ж бачили, коли ми ходили в прокуратуру по Медведчуку з триманням під вартою та заставою в 1 млрд… При цьому, якщо подивитися на злочин і матеріальний збиток від нього, то застава була абсолютно обґрунтована. А в результаті – домашній арешт. Тому ми будемо у своїй системі запроваджувати однакові і жорсткі покарання, але для цього нам потрібно напрацьовувати судову практику", - підсумувала генпрокурор.

Читайте такожМонастирський підтвердив фейковий COVID-сертифікат у Савченко та її сестриЗаписатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Дмитро Хилюк