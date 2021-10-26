Міністр Денис Монастирський закликав нардепів до кінця року ухвалити закон про обіг зброї хоча б у першому читанні.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що до кінця 2021 року або на початку 2022 року в Україні повинен запрацювати реєстр зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної наради керівників правоохоронних та інших державних органів.

"МВС поставило завдання, щоб до кінця цього року чи максимум початку наступного в Україні запрацював реєстр зброї. Повноцінний реєстр зброї, який, на жаль, не був створений за ці 30 років незалежності, але ми над цим зараз якраз працюємо", - зазначив міністр.

Він також закликав нардепів до кінця року ухвалити закон про обіг зброї хоча б у першому читанні.

"У нас є достатня кількість стволів так званої травматичної зброї, стартової зброї, обіг якої також не врегульований достатнім чином. І тут також питання, в тому числі до законодавців", - додав Монастирський.

За його словами, правоохоронці фіксують велику кількість випадків, коли таку зброю переробляють на бойову.

Очільник МВС зауважив, що наразі проводиться робота із виробниками травматичної зброї, щоб її виготовляли таким чином, аби вона не могла бути перероблена у бойову.

Як уточнив голова Національної поліції Ігор Клименко, щороку з незаконного обігу вилучають близько 1 тисячі одиниць стартової та травматичної зброї, яка перероблена у бойову.

Він розповів, що загалом за 9 місяців 2021 року у Нацполіції зареєстрували на 24% менше, ніж торік, правопорушень, які пов’язані із незаконною торгівлею зброєю.

"Водночас на півтисячі більше було вилучено одиниць вогнепальної зброї з обігу. Це 146 одиниць автоматичної зброї, 696 нарізної, 179 гранатометів…", - додав Клименко.

За його словами, у 83% відкритих кримінальних проваджень особи отримали повідомленні про підозру.

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Крім того, завершено розслідування та скеровано до суду майже 2 тис. проваджень, в результаті чого до кримінальної відповідальності притягується 2,8 тис. порушників.

Очільник Нацполіції додав, що цьогоріч також задокументовано понад 120 фактів вилучення з незаконного обігу зброї, бойових припасів та вибухових речовин у чинних військовослужбовців та колишніх учасників ООС.

Також розслідувано та скеровано до суду кримінальні провадження стосовно 11 організованих злочинних груп, які спеціалізуються на незаконному обігу зброї та якими вчинено 53 злочини цієї категорії.

Як повідомляв УНІАН, у березні Рада не підтримала легалізацію короткоствольної зброї. Законопроектом пропонували запровадити посвідчення власника зброї та Єдиний державний реєстр цивільної зброї.

Автор: Антоніна Доломанжи