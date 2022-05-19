Володимиру Зеленському присвятили свіжий комікс. У 22-сторінковому глянцевому творі автори переказали основні моменти з життя президента України.
Як передає портал Reuters, комікс називається Political Power: Volodymyr Zelenskyy, а за його створення відповідально видавництво TidalWave Comics.
Свіже творіння розповідає, як Володимир Зеленський займався театральною діяльністю в студентські роки, грав у серіалі "Слуга народу", став президентом мирного і воєнного часу.
Письменник Майк Фрізелл дав наступний коментар про свою роботу над коміксом: "Хто він? Що ним рухає? Чому він є правильним лідером для України в даний момент? Саме ці питання були мені цікаві, коли я почав дослідження".
Ілюстрації для коміксу намалював художник Пабло Мартінена. Раніше він оформляв аналогічні твори про Девіда Бекхема, Нельсона Манделу і Дональда Трампа.
Про випуск коміксу висловився і представник видавництва TidalWave Comics Даррен Девіс: "Ця книга багато значить для мене через мою українську спадщину. Обидві мої бабусі і дідусі іммігрували з України. Я хотів використати цей засіб, щоб не тільки розповісти історію, а й зробити пожертву на добру справу".
Частина виручки з продажу коміксу буде передана в Міжнародний Комітет Червоного Хреста.
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