П'ятеро з них нагороджені посмертно.

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 197 військовослужбовців Збройних сил України.

Про це він заявив у відеозверненні.

"І як це вже традиційно – ввечері підписав указ про нагородження наших героїв. 197 військовослужбовців Збройних сил України відзначені державними нагородами. 5 з них – посмертно", - зазначив президент.

Він нагадав, що сьогодні вручив ордени "Золота зірка" військовослужбовцям, яким раніше присвоїв звання "Герой України".

Зокрема, полковнику Сергію Барановському за мужність та ефективність в боях на Донбасі і полковнику Сергію Мусієнку за особисту хоробрість і успіхи в боях на Харківщині.

"Вічна слава захисникам і захисницям України! Вічна памʼять кожному, хто віддав життя за нашу незалежність і свободу. Слава Україні", - наголосив Зеленський.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що "Бучанського термінатора" поховали через 80 днів після загибелі в бою. Ветеран АТО ще в 2016 році підірвався на міні, втратив ноги і ходив з двома протезами.

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