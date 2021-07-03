Мендель похвалилася, що їй удалось зберегти індивідуальність, щоб почуватися рівною у світі чоловіків.

Колишня речниця президента Юлія Мендель презентувала свою викривальну книжку, яку обіцяла громадськості.

Двохвилинний ролик Мендель виклала для своїх підписників у Facebook.

Вона заявила, що таким чином спробувала «осмислити українські реалії з погляду українки, народженої наприкінці 1980-х». Мендель зауважила, що народилася у російськомовному середовищі, але українська стала для нею другою рідною мовою.

«Яка добряче відчула смак усіх страхів, комплексів та обмежень імперії під Росією, але яка вчилася у західного світу, об’їздивши десятки курсів та програм у Європі та США», – сказала Мендель.

Читайте такожСергій Нікіфоров стане спікером Зеленського - що про нього відомоТакож у презентації екс-речниця Зеленського пригадала про володіння трьома мовами, вступ до вишу без хабаря: «Яка їздила по першу шенгенську візу, що її, мешкаючи у Києві, з реєстрацією у Херсоні, треба було отримувати у Донецьку, і яка тепер літає за безвізом».

Вона похвалилася, що їй удалось зберегти індивідуальність, щоб почуватися рівною у світі чоловіків. При цьому Мендель наголосила, що для здійснення «американської мрії», про яку мріяли віддавна, українцям треба «навчитися жити разом».

Анонсувала мемуари Мендель 1 липня. У коментарі журналістам розповідала, що написала текст про свою роботу, українську політику та деякі інсайди. Як головну тему книжки вона виділила «самоідентифікацію українців як нації».

Юлія Мендель покинула посаду речниці на початку квітня 2021 року, при цьому вона залишається працювати на Банковій у ролі радниці з міжнародних комунікацій.

Призначили її на посаду у червні 2019 року. До цього вона працювала на телеканалах ICTV, Еспресо, Інтер, співпрацювала з The New York Times.

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Автор: Яна Ставська