За словами головного державного санлікаря Ляшка, в області спостерігається стабілізація епідемічної ситуації поширення COVID-19 і є всі передумови перевести регіон з "червоного" в "жовтий" рівень епіднебезпеки.

Відсьогодні на території Львівської області скасовується "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Як повідомляється на Урядовому порталі, таке рішення було ухвалене вчора на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За словами заступника міністра охорони здоров’я – головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, в області спостерігається стабілізація епідемічної ситуації поширення COVID-19 і є всі передумови перевести регіон з "червоного" в "жовтий" рівень епіднебезпеки.

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"Усі п'ять показників, за якими проводиться моніторинг, відповідають тим показникам, які зазначені в постанові Кабінету міністрів. Бачимо спад захворюваності за останній тиждень на мінус 27 %, а за останні три тижні захворюваність зменшилась удвічі. Така сама ситуація і з госпіталізацією. За останній тиждень мінус 20%, а за останні три тижні кількість госпіталізацій зменшилась удвічі", - зазначив Ляшко і додав, що також спостерігається стабілізація захворюваності на грип та ГРВІ.

Так, голові Львівської обласної державної адміністрації доручено забезпечити дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, а також щоденну оцінку епідемічної ситуації в регіоні, зокрема, на рівні об’єднаних територіальних громад, та за необхідності запровадити додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, направлені на стримування поширення COVID-19.

У "жовтій" зоні дозволено:

Напередодні мер Львова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі писав, що сьогодні збереться міська комісія з надзвичайних ситуацій, яка ухвалить рішення щодо послаблення карантину у місті.

Зазначимо, за минулу добу на Львівщині виявили 311 нових випадків COVID-19, 13 померли, 570 одужали. Загалом у регіоні вірус підхопили 127 448 осіб.

Карантин в Україні: що відомо

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Автор: Наталя Нічишина