Рішення можуть підготувати вже наступного тижня.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну збільшити вік чоловіків, яким буде дозволено виїжджати за кордон під час воєнного стану, до 22 років, рішення можуть ухвалити вже наступного тижня. Forbes Ukraine дізнався про ключові деталі цього механізму та коли він може запрацювати.

Як розповіли виданню джерела в Офісі президента, рішення має дати можливість виїзду з країни для всіх чоловіків до 22 років без додаткових обмежень – вони запевняють, що "мова не йде лише про студентів".

Фактично це мають бути аналогічні умови, які наразі діють для перетину кордону зараз для осіб до 18 років, зазначив співрозмовник видання.

Зазначається, що фінальні зміни до постанови має підготувати Міністерство освіти, до процесу також залучені премʼєр Юлія Свириденко, перший віцепремʼєр Михайло Федоров і військові.

Джерело в ОП зазначило, що це має відбутися "протягом 10 днів", тобто, якщо рахувати від офіційної заяви президента, то підготувати зміни Кабмін повинен до 21 серпня. При цьому зміни до постанов не потребують погодження з парламентом, тому ухвалити їх уряд може самостійно.

В ОП також не вбачають ризиків, що нові правила спричинять відтік людей за кордон.

"Будемо спостерігати реакцію та поведінку людей. Є сподівання, що люди залишатимуться тут, зокрема зважаючи на переговорний процес та надію на справедливий мир", зазначив представник Офісу в коментарі виданню.

Чиновники також пояснили, що ключова причина рішення – стимулювати молодь залишатися в країні, а не виїжджати за кордон. Зокрема, це реакція на те, що деякі батьки намагаються забрати хлопців з України до 18 років, щоб вони вступали в іноземні університети.

"На думку співрозмовника в Офісі президента, нові правила виїзду за кордон дадуть більше простору як батькам, так і молоді, яка зможе не тільки вільно виїхати, а й повернутися в країну. Він додає, що це рішення є частиною комплексної програми для майбутніх студентів", - пише Forbes Ukraine.

Дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський запропонував дозволити українцям до 22 років виїжджати за кордон. Питання має бути опрацьоване спільно з військовим командуванням.

Він додав, що це "позитивна правильна історія", яка "допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв’язки з Україною та реалізуватися в Україні, передусім в Україні, реалізуватися в навчанні".

Водночас соціологи попереджають, що то треба бути готовими до того, що частина з таких чоловіків покинуть країну і не повернуться.

