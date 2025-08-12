Президент сказав, що це допоможе молодим людям зберігати зв'язок з Україною.

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців.

Як зауважив глава держави під час виступу на Українському молодіжному форумі "Молодь тут", це питання має бути опрацьоване спільно з військовим командуванням.

"Я доручив уряду… разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців", - сказав Зеленський.

Він додав, що наразі "є обмеження 18 років на кордоні". "Я пропоную підвищити рівень до 22 років. Щоб не було обмежень при перетині", - зауважив президент.

Зеленський висловив думку, що це "позитивна правильна історія", яка "допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв’язки з Україною та реалізувати в Україні, передусім в Україні, реалізуватися в навчанні".

Як повідомляв УНІАН, в лютому Міністерство оборони України запустило контракти для українців 18-24 років, які передбачають виплату 1 млн гривень, з яких 200 тисяч виплачуються одразу, а решта - під час служби.

Також передбачені соціальні гарантії, зокрема, можливість "нульової" іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення.

Крім того, наприкінці липня Верховна Рада України надала право військовослужбовцям віком від 18 до 25 років навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби.

