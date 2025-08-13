Це може стосуватися лише певних категорій молодих чоловіків.

Сумнівно, що президент України Володимир Зеленський говорив про спрощення виїзду за кордон для всіх чоловіків до 22 років.

Про це сказав народний депутат Сергій Євтушок (фракція "Батьківщина") в ефірі Ранок.LIVE. "Звучить, як дозвіл на виїзд всім без виключення, але припускаю, що буде дозвіл на виїзд лише студентам, які мають запрошення та учнівську візу в ті чи інші країни", - зазначив він.

Євтушок нагадав, що в Україні чоловіки з 18 років стають військовозобов’язаними і такий статус мають до 60 років, згідно законодавства.

Відео дня

Євтушок пояснив, що саме це і дає йому підстави вважати що виїзд буде дозаволено не всім чоловікам від 18 до 22 років, а лише певним категоріям.

Виїзд 18-20-річних за кордон

Президент Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати можливість спростити виїзд за кордон для молодих українців. Глава держави зазначив, що це питання має бути опрацьоване спільно з військовим командуванням.

Він додав, що наразі "є обмеження з 18 років на кордоні", а він пропонує зміни, щоб не було обмежень при перетині чоловікам до 22 років.

Зеленський висловив думку, що це "позитивна правильна історія", яка допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв’язки з Україною та навчатися в рідній країні.

Вас також можуть зацікавити новини: