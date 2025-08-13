Сумнівно, що президент України Володимир Зеленський говорив про спрощення виїзду за кордон для всіх чоловіків до 22 років.
Про це сказав народний депутат Сергій Євтушок (фракція "Батьківщина") в ефірі Ранок.LIVE. "Звучить, як дозвіл на виїзд всім без виключення, але припускаю, що буде дозвіл на виїзд лише студентам, які мають запрошення та учнівську візу в ті чи інші країни", - зазначив він.
Євтушок нагадав, що в Україні чоловіки з 18 років стають військовозобов’язаними і такий статус мають до 60 років, згідно законодавства.
Євтушок пояснив, що саме це і дає йому підстави вважати що виїзд буде дозаволено не всім чоловікам від 18 до 22 років, а лише певним категоріям.
Виїзд 18-20-річних за кордон
Президент Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати можливість спростити виїзд за кордон для молодих українців. Глава держави зазначив, що це питання має бути опрацьоване спільно з військовим командуванням.
Він додав, що наразі "є обмеження з 18 років на кордоні", а він пропонує зміни, щоб не було обмежень при перетині чоловікам до 22 років.
Зеленський висловив думку, що це "позитивна правильна історія", яка допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв’язки з Україною та навчатися в рідній країні.