Тепер лист-інформування журналістам видаватиме не Мінкульт.

З 1 січня 2026 року листи-інформування про виїзд представників медіа та інформаційної сфери надаватиме не Міністерство культури, а Держкомтелерадіо.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ). Відповідно до постанови уряду №1509, якою визначено зміни до Порядку перетинання держкордону, це стосуватиметься чоловіків 23-60 років, які працюють у сфері стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері.

Згідно з документом, пропуск таких осіб через кордон здійснюватиметься за наявності листа від Державного комітету телебачення і радіомовлення із зазначенням: дати виїзду та повернення, пункту пропуску та інших необхідних даних. До набрання чинності цієї норми ДПСУ розглядає листи від Мінкультури.

В ДПСУ зазначили, що також необхідно:

запрошення іноземної організації для участі у заході з українським перекладом;

паспорт для виїзду за кордон;

військово-обліковий документ з відмітками ТСК та СП або електронний ВОД.

Максимальний строк перебування таких громадян за кордоном – не більше 60 днів.

Виїзд за кордон

Як повідомляв УНІАН, з березня уряд змінив порядок перетину кордону для медійників й представників сфери культури та інформаційної сфери. Тоді до документів, необхідних для перетину кордону, додався лист щодо підтвердження участі у конкретному заході.

6 березня набрали чинності зміни, які стосуються представників медійної сфери та сфери культури. Було чітко прописано порядок подання запиту й до Міністерства культури, якщо такі особи планують виїхати за кордон для участі в якихось заходах.

Тоді зазначалося, що через прогалини в законодавстві виникли численні випадки, коли особи, що отримали дозвіл ДПСУ для тимчасового виїзду за кордон за листом сприяння від Міністерства, не повернулися до України.

