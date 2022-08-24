68-річний Ющенко тепер має 5 дітей і 5 онуків.

У старшого сина колишнього президента України Віктора Ющенка Андрія народився син, якого теж назвали Андрієм. Тож колишній очільник української держави став дідом уп'яте.

Про це дідусь розповів в інтерв'ю "Українській правді".

За словами Ющенка, його старший син Андрій з дружиною Оленою залишаються в українській столиці та святкують своє батьківство.

"Андрійко родив Андрійка малого декілька днів назад. Народили вони козарлюгу, Андрія Андрійовича. В Україні, на місці", - повідомив Віктор Андрійович.

Тож в Андрія Ющенка тепер двоє дітей - 12-річна донька Варвара від першого шлюбу та син Андрій.

Раніше, 21 червня 2022 року, у лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука народилась донечка. Дівчинку назвали Соломія. Як відомо, минулого року Вакарчук повідомив про розлучення з Лялею Фонарьовою, у шлюбі з якою перебував протягом 20 років.

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