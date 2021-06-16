Володимир Зеленський 31 травня підписав указ про створення в Україні президентського університету, в якому готуватимуть фахівців у сфері інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних і біотехнологій.

Усіх випускників Президентського університету зобов’яжуть відпрацювати в державному секторі.

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки, Кабінет міністрів ухвалив концепцію реалізації проекту «Президентський університет».

Метою проекту є створення університету, що поєднує високоякісну освіту, сучасні дослідження та інноваційну діяльність шляхом інтегрування з академічною наукою високого рівня, високотехнологічними компаніями (концепція «трикутника знань»), як пілотного проекту для забезпечення наукових установ, державних органів та інноваційного бізнесу молодими фахівцями з високим рівнем підготовки.

Як зазначається, також виш буде створено з метою запобігання відтоку молодих та перспективних українців за кордон.

Читайте такожУ МОН пообіцяли прорецензувати дисертацію Киви: "попереду важкий і довгий шлях"В університеті планується готувати фахівців і здійснювати дослідження за такими напрямами: інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект; нанотехнології; аерокосмічні технології; енергетичні технології; біотехнології та науки про здоров’я; глобалізація та міжнародні комунікації.

Передбачається міждисциплінарність, використання англійської мови як основної мови освітнього процесу, високі академічні вимоги для вступників, реалізація принципу «скільки років навчався, стільки відпрацюй для України в державному секторі».

На території майбутнього університету пропонується розмістити нові навчально-лабораторні корпуси, дослідницький центр, клініку, бізнес-центр, об’єкти соціальної сфери, а також зону рекреації та спорту.

Президентський університет: що відомо

31 травня Зеленський підписав указ про створення в Україні президентського університету, де готуватимуть фахівців у сфері інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних і біотехнологій.

За словами очільника держави, в президентському університеті готуватимуть «людей майбутнього» кращі викладачі. Згідно з указом, університет фінансуватиметься на засадах державно-приватного партнерства.

За даними міністр освіти і науки Сергія Шкарлета, на створення вишу необхідно 7,2 млрд грн.

В ОПУ заявили, що президентський університет створюється для підвищення конкурентоспроможності вищої освіти на глобальному ринку освітніх послуг, більшої адаптивності до сучасних освітніх технологій і більшої інтегрованості у світові наукові системи.

Початок навчання у виші заплановано на 1 жовтня 2023 року. Перший набір до президентського університету становитиме 120 осіб (шість напрямів по 20 студентів), а в найближчі п’ять років їхня кількість має збільшитись до 600.

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Автор: Леся Лещенко