Зрадник публічно підтримував російську окупацію України та схвалював дії очільника країни-агресора.

На Харківщині про підозру повідомили чоловікові, який закликав односельців підтримувати дії російських окупантів.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, 34-річний чоловік отримав підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними правоохоронців, у с. Новоалександрівка на Чугуївщині місцевий мешканець схиляв односельців підтримувати дії держави-агресора.

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Зокрема, він публічно висловлювався щодо правильності та правомірності поширення суверенітету РФ на території України та схвалював дії очільника країни-агресора. Крім того він переконував односельчан, що тільки українські військові обстрілюють мирне населення.

Затримання російських колаборантів в Україні

В Україні постійно затримують російських колаборантів, які підтримують російських окупантів, та допомагають їм як у обстрілах мирних міст, так і на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, нещодавно Служба безпеки України затримала одну з очільниць колишньої окупаційної адміністрації Ізюмського району Харківської області. Жінка активно підшукувала "однодумців", яких намагалася залучити до співпраці з ворогом, за що пропонувала "посади", російські зарплати і лояльність окупантів. Після звільнення Харківщини колаборантка намагалась переховуватись на території Ізюмського району, але її затримали.

А трохи раніше СБУ затримала у Києві колаборантку, яка після звільнення Харківщини намагалася втекти до ЄС. У Куп'янську під час окупації міста жінка добровільно пішла на співпрацю з росіянами.

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