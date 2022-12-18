Чоловіків сьогодні знайшли мертвими, зазначили в Офісі генпрокурора.

У селі Довгеньке Ізюмського району Харківської області двоє чоловіків-місцевих жителів пішли шукати худобу, яка загубилася, й більше не повернулися додому.

Родичі зниклих звернулися до правоохоронців, і у неділю, 18 грудня, чоловіки були знайдені мертвими, повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними відомства, місцеві мешканці підірвалися на міні, яку залишили окупанти.

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Розпочато провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Ситуація в Харківській області зараз - що треба знати

Росіяни під час повномасштабного вторгнення в Україну захопили низку населених пунктів, у тому числі і в Харківській області.

6 вересня армія України у цьому регіоні почала контрнаступальні дії. Вже 14 числа президент Володимир Зеленський повідомив, що від окупантів звільнена майже вся область.

Варто зазначити, що вороги мінували територію та різні об'єкти. Через ворожі "подарунки" є жертви. Зокрема, 3 грудня стало відомо, що в Ізюмському районі автомобіль наїхав на вибуховий пристрій, загинули дві особи.

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