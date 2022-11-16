Врятовані українці двічі потрапляли під російські бомбардування.

Поліцейські в Донецькій області евакуювали з Бахмута сім'ю. Їхній будинок двічі потрапив під удари армії Російської Федерації.

В Національній поліція зазначили, що Бахмут щодня перебуває під ворожими обстрілами російських окупантів, які стирають цілі вулиці. Правоохоронці вказали, що місто стало найгарячішою точкою.

У деяких розбомблених будинках без світла, води та газу все ще живуть люди, але нестерпні умови змушують людей кидати свої будинки. Так, поліцейські допомогли виїхати літній жінці, її синові, у якого проблеми зі здоров'ям, та їх кішці.

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Один раз снаряд окупантів впав біля будинку сім'ї, залишивши величезну воронку, але будинок вистояв. Через два місяці ще один снаряд впав біля їхнього будинку, в результаті чого загорівся сусідній будинок.

Жінка звернулася за допомогою до співробітників поліції. Самостійно сім'я не могла виїхати, тому що живе в найнебезпечнішому районі.

"Поліцейські миттєво відреагували і вивезли сім'ю разом з домашнім улюбленцем в більш безпечне місце. У рятувальному рейсі взяли участь парамедики і незмінний помічник Бахмутської поліції такса Рем. До останньої можливості поліція і далі допомагатиме жителям Бахмута евакуюватися", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в Донецькій області - що відомо

Офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко розповів, що на Бахмутському напрямку, який є найгарячішою точкою на фронті, йдуть важкі бої, а ворог вдіє себе, як "поранений звір, який кидається в останню атаку, розуміючи, що йому недовго залишилося".

За минулу добу, 16 листопада, українські воїни відбили атаки російських окупантів у районах дев'яти населених пунктів Донецької області-Білогорівка, Курдюмівка, Новокалинове, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Новомихайлівка і Времьевка. Окупанти не припиняють наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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