53% українців сьогодні не працюють, з них 60%－молодь до 35 років.

В Україні 40% молоді постраждало внаслідок збройної агресії Росії - понад 2 мільйони молодих людей стали внутрішньо переміщеними особами та ще близько 2 мільйонів виїхали за кордон.

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

Так, зазначається, що 53% українців сьогодні не працюють, з них 60%－молодь до 35 років.

"Станом на 3 квітня функціонує лише 30% молодіжних центрів та просторів: 8 молодіжних центрів зруйновані, пошкоджені чи окуповані; 68% молодіжних працівників та працівниць вимушені були виїхати зі своїх регіонів; лише 37,6% мають можливість здійснювати молодіжну роботу", - повідомили в міністерстві.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Міністерстві внутрішніх справ розповіли, як подати заяву про зниклих безвісти громадян, їх викрадення або потрапляння у полон. За кожним фактом зникнення, викрадення або потрапляння в полон розпочинається кримінальне провадження.

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