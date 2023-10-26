Ворог намагається дестабілізувати ситуацію всередині країни.

В Одесі абоненти різних мобільних операторів отримали повідомлення з пропозицією за винагороду "зливати" інформацію про ЗСУ.

Про це у соцмережах пишуть жителі міста, які отримали повідомлення на номери Kyivstar, Vodafone тощо. В "листі" пропонується передавати інформацію про Сили оборони на відповідну адресу у Telegram.

Зокрема, СМС-повідомлення, які прийшли від відправника "Кrayina", містить повідомлення російською мовою: "Меняем информацию о ВСУ на $. Вся информация в telegram ...".

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У пресцентрі УСБУ в Одеській області попередили, що йдеться про спробу ворога дестабілізувати ситуацію в Україні.

"Служба безпеки фіксує постійні спроби ворога дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Подібні розсилки – це один із методів проведення цілеспрямованих інформаційно-психологічних операцій. Кожна така ІПСО перебуває у полі зору СБУ. І на будь-яку з них спецслужба має відпрацьовані алгоритми реагування та нейтралізації", - наголосили в управлінні.

Громадянам рекомендуємо ігнорувати такі повідомлення і не переходити за посиланням від сумнівних контактів.

Також відповідне попередження з’явилося у певних Telegram-каналах.

Зокрема, йдеться, що Центр стратегічних комунікацій зафіксував ворожу активність у месенджерах та СМС-повідомленнях – користувачі надсилають скріни повідомлень, які надходять їм на мобільні телефони. Окрім одеситів, пропозицію "обміняти інформацію про ЗСУ" на гроші отримують жителі Харківщини та Донеччини.

Українців закликають не реагувати на ворожі пропозиції, ігнорувати окупантів. Також нагадується, що за передачу інформації про ЗСУ, критичну інфраструктуру та будь-яку іншу співпрацю з ворогом, настане кримінальна відповідальність.

Російські пропагандисти

Пропагандисти РФ зняли "фільм" про війну в Україні, в якому випадково залишили деталі, які свідчать про певні проблеми в окупаційному війську. Зокрема, пропагандисти по кілька разів демонструють власній аудиторії відео одного бою. Його росіяни сприймають, як свої нові "подвиги", але однією з особливостей цієї пропаганди є повторне використання старих матеріалів, які вже закидувались в інформаційний простір, але ефекту не мали.

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