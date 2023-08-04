Оліграх, родом з Харкова, забезпечив поставку 80% від загальної кількості поставлених патронів для різних видів стрілецької зброї.

Українські правоохоронці повідомили про підозру наближеному до президента РФ олігарху, президенту ФК "ЦСКА" Євгенію Гінеру, який побудував в окупованому Криму дві теплоелектростанції та поставляв армії РФ боєприпаси.

Як повідомляє Держбюро розслідувань, у 2019 році Гінер через підконтрольну йому компанію забезпечив будівництво Балаĸлавської (Севастопольская ПГУ-ТЭС) та Таврійської ТЕС (Симферопольская ПГУ-ТЭС) на території тимчасово окупованого Криму.

"Ці електростанції були приєднані до електричних мереж РФ. Таким чином підозрюваний заподіяв шкоду енергетичній безпеці України, сприяв залежності Криму від РФ в енергетичному секторі", - пояснили у відомстві.

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Крім того, у 2022 році підозрюваний як власник управляючої компанії "АО "КБАЛ ім. Л.Н. Кошкіна" надав вказівку своїм підлеглим постачати патрони для різних видів стрілецької зброї до міноборони, збройних сил та інших військових формувань РФ.

Зазначається, що він забезпечив постачання доволі значної кількості патронів російським військам за весь період часу збройної агресії проти України.

Гінеру заочно повідомлено про підозру у пособництві вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України, які призвели до тяжких наслідків за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

В Офісі генпрокурора уточнили, що Гінер є уродженцем Харкова.

За даними українських правоохоронців, він через пов’язаних осіб на території України є одним із бенефіціарів групи компаній "VS Energy International Ukraine", а також володіє корпоративними правами ПрАТ "Кіровоградобленерго", ПрАТ "Рівнеобленерго", АТ "Чернівціобленерго", АТ "Житомиробленерго", АТ "Херсонобленерго" та АТ "ЕК Севастопольенерго", готелями, металургійними заводам і торгівельними центрами.

За даними ОГПУ, Гінер забезпечив поставку 80% патронів для різних видів стрілецької зброї від загальної кількості поставлених за весь період часу збройної агресії РФ проти України.

Справа Гінера

Наразі Вищий антикорупційний суд розглядає позов Мін’юсту щодо стягнення активів підприємств, які належать Гінеру, в дохід держави.

Раніше суд ухвалив рішення про арешт семи готелів та двох торгових центрів, якими фактично володіють громадяни держави-агресора, а у лютому стягнув у дохід держави 88,9% акцій банківської установи, бенефіціарним власником якої Гінер.

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