Військовозобов’язані, тікаючи з України, ризикують не лише свободою, а й своїм життям.

З початку повномасштабного вторгнення Росії на кордоні України затримали майже 2,2 тис. військовозобов’язаних чоловіків.

Як повідомила Державна прикордонна служба України, військовозобов’язані чоловіки, тікаючи з України, ризикують не лише свободою.

"Частина з них, із надією обійти обмеження на виїзд за кордон, стали жертвами шахраїв. Останні через анонімні канали пропонують незаконні послуги, за які беруть кошти і зникають", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ додали, що деякі військовозобов’язані намагаються підкупити прикордонників. "Частина порушників використовує підроблені документи, в яких приписують собі чи дітям інвалідність, називають померлими живих дружин чи дописують кількість дітей", - зазначають у відомстві.

У прикордонній службі додають, що також військовозобов’язані чоловіки намагаються подолати кордон поза пунктами пропуску за допомогою провідників.

"Останні, як показує досвід, не дуже переймаються безпекою своїх "підопічних"… Останнім часом траплялося, що правоохоронці виявляли тіла чоловіків на берегах прикордонних водойм", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше прикордонники зробили відео-підбірку семи курйозних намагань втечі чоловіків під час війни за кордон.

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