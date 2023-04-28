Юрій Гнат зазначив, що окупанти підняли в повітря навіть дальню авіацію.

Повітряну тривогу в Україні сьогодні оголошували через російські літаки. Ворог підняв у повітря стратегічну, тактичну та дальню авіацію.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ полковника Юрія Ігната, 28 квітня бійці протиповітряної оборони України зафіксували активність авіації противника. У зв'язку з цим й оголосили повітряну тривогу майже на всій території України.

"Злітали два стратегічні бомбардувальники Ту-95, два дальніх бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М3. Також на півночі України поблизу лінії фронту була зафіксована активність винищувачів Су-30 і Су-35", - відзначив Ігнат у коментарі виданню"Українська правда".

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Повітряна тривога в Україні 28 квітня 2023 року - що відомо

28 квітня близько 05:00 російська армія вдарила по містах України 23 крилатими ракетами, з них 21 - вдалося збити. При цьому тільки над Києвом збили 11 російських ракет.

В результаті атаки уламки однієї з ракет потрапили в багатоповерхівку в Українці Київської області, через що постраждала дитина. Ще дві російські ракети вдарили по житлових будинках в Умані і в Дніпрі, де загинули люди, в тому числі і діти.

Увечері майже по всій території України знову оголосили повітряну тривогу.

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