Уламку окупантської ракети отруїли воду.

У Тернопільській області локалізували забруднення води, що виникло внаслідок руйнування резервуарів з добривами уламками російської ракети.

Про це повідомив очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Голова ОВА зазначив, що обласний лабораторний центр проводить забір води та ґрунту кілька разів на день. У розташованому біля річки Іква селі Сапанів ситуація не змінилась - показники шкідливих речовин досі завищені.

"Забруднення води у Кременецькому районі локалізовано. Наразі всі населені пункти, крім села Сапанів, можуть користуватися водою для побутових потреб", - сповістив він.

До села вже підвезли питну воду.

"Ми сподіваємося, що вже завтра заміри у селі Сапанів покажуть нормальні показники. Наразі ж наполегливо рекомендуємо дотримуватися вказівок Ради оборони області", - наголосив Труш.

Як відомо, російські окупанти вперше від початку повномасштабної війни обстріляли Тернопільщину.

Внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено резервуар із рідкими аміачними добривами, як наслідок вони вилилися в ґрунт і проникли у водоносні шари.

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