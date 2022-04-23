Найбільше від окупантів постраждали релігійні об'єкти - знищено або пошкоджено 92 споруди.

В Україні зафіксовано 242 епізоди воєнних злочинів росіян проти об’єктів культурної спадщини.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики.

Нагадується, що нещодавно ворожими ракетами обстріляно острів Хортиця в Запоріжжі. До війни музей на острові відновлювали в межах програми "Велика реставрація". Це знакове місце для кожного українця, осередок козацтва.

На Київщині пошкоджена будівля початку ХХ ст. – Макарівська публічна бібліотека.

На Харківщині через обстріли пошкоджено старовинний Будинок вчителя 1925 року та ще багато історичних пам'яток.

Ворог обирає цілі, щоб реалізувати свою основну мету – знищити осередки української культури. Загалом злочини росіян проти культурної спадщині в Україні зафіксовані в 11 областях України та в м. Києві.

Залишаються складнощі з отриманням інформації про руйнування з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій, але дані все таки надходять від українців. Міністерство все верифікує й систематизує.

Внаслідок бойових дій на території України руйнацій та пошкоджень зазнали 94 об’єкти культурної спадщини. Серед них: 16 пам’яток національного значення, 72 – місцевого значення та 6 – щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Найбільше від окупантів постраждали релігійні об'єкти - знищено або пошкоджено 92 споруди.

Пошкоджені або зруйновані: 29 меморіальних пам’ятників на честь історичних особистостей та подій ХІХ – початку ХХІ ст., 19 будівель та комплексів музеїв і заповідників, 33 будинки культури, театри та бібліотеки, а також деякі інші об’єкти цінної історичної забудови.

Нагадується, руйнування об’єктів культурної спадщини – це воєнний злочин за Гаазькою конвенцією 1954 року. МКІП закликає громадян фіксувати злочини РФ на національній платформі: https://culturecrimes.mkip.gov.ua/. Всі зібрані матеріали будуть використані як докази для кримінальних проваджень проти російських злочинців.

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