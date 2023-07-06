У середу, 5 липня 2023 року, президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення десяти нових військових адміністрацій на території Запорізької області.
Відповідний указ був опублікований на сайті Офісу президента. Згідно з документом, Зеленський доручив створити такі військові адміністрації:
- Великобілозерську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
- Веселівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
- Гуляйпільську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
- Костянтинівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
- Малинівську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
- Мирненську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
- Новоуспенівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
- Олександрівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
- Федорівську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
- Якимівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області.
"Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу. Цей Указ набирає чинності з дня опублікування", – йдеться в повідомленні на сайті ОПУ.
Ситуація в Запорізькій області
В останні кілька днів активно обговорюється загроза теракту на окупованій Запорізькій АЕС. 4 липня про можливі провокації найближчим часом офіційно попередили в Генштабі ЗСУ. У Міністерстві охорони здоровʼя також поділилися рекомендаціями про те, що робити в разі радіаційної аварії.
Увечері 5 липня керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що диверсія на тимчасово окупованій електростації цілком імовірна. При цьому вона підкреслила, що військові стежать за обстановкою на ЗАЕС.