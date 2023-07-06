Указ набирає чинності з дня опублікування – 5 липня.

У середу, 5 липня 2023 року, президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення десяти нових військових адміністрацій на території Запорізької області.

Відповідний указ був опублікований на сайті Офісу президента. Згідно з документом, Зеленський доручив створити такі військові адміністрації:

Великобілозерську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;

Веселівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Гуляйпільську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Костянтинівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Малинівську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Мирненську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Новоуспенівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Олександрівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Федорівську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Якимівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області.

"Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу. Цей Указ набирає чинності з дня опублікування", – йдеться в повідомленні на сайті ОПУ.

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Ситуація в Запорізькій області

В останні кілька днів активно обговорюється загроза теракту на окупованій Запорізькій АЕС. 4 липня про можливі провокації найближчим часом офіційно попередили в Генштабі ЗСУ. У Міністерстві охорони здоровʼя також поділилися рекомендаціями про те, що робити в разі радіаційної аварії.

Увечері 5 липня керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що диверсія на тимчасово окупованій електростації цілком імовірна. При цьому вона підкреслила, що військові стежать за обстановкою на ЗАЕС.

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