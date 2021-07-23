Німеччина закликала Росію вжити заходи для термінового відкриття пунктів пропуску на лінії зіткнення.

У Міністерстві закордонних справ Німеччини закликали Україну виконати домовленості за підсумками "нормандського саміту" в Парижі в грудні 2019 року та імплементувати в своє законодавство "формулу Штайнмаєра".

Прес-служба МЗС Німеччини опублікувала заяву в річницю угоди про режим припинення вогню, якої досягли в Тристоронній контактній групі. Росію і Україну закликали повністю виконати домовленості за підсумками саміту.

“Ми закликаємо Росію та Україну повністю виконати висновки саміту, узгоджені в Парижі в грудні 2019 року, з метою досягнення відчутного поліпшення для людей на сході України. Україна також повинна виконати свої зобов'язання, наприклад, щодо імплементації в українське законодавство так званої формули Штайнмаєра”, - сказано у повідомленні.

МЗС Німеччини наголосило, що Росія має відкрити КПВВ на Донбасі, які кілька місяців блокували бойовики, розмінувати територію і відвести важке озброєння.

У німецькому зовнішньополітичному відомстві додали, що СММ ОБСЄ потрібно надати безперешкодний доступ до зони ООС, щоб ефективніше контролювати режим припинення вогню.

“Для цього йому потрібен безперешкодний та безпечний доступ по всій зоні конфлікту. Разом із Францією Німеччина продовжуватиме наполегливо наполягати на постійному вирішенні конфлікту на сході України, для якого Мінські угоди продовжують залишатися незмінною основою”, - вказується у заяві.

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Формула Штайнмаєра: що відомо

Формулою Штайнмаєра назвали запропоновані у жовтні 2015-го главою ФРН механізми виконання Мінських угод.

"Формула" полягає у проведенні місцевих виборів в ОРДЛО відповідно до Конституції України, підтвердження демократичності виборів з боку ОБСЄ – постійне набуття чинності про особливе місцеве самоуправління в окремих районах Донецької і Луганської областей. Одночасно з імплементацією цього закону – вивід військ та встановлення контролю України над східним кордоном.

Водночас Київ з 2015 року наполягав на поетапному врегулюванні конфлікту на Донбасі, тоді як Росія та ватажки бойовиків переконують, що пункти повинні виконуватися одночасно, а не в хронологічному порядку.

Представники чинного президента Володимира Зеленського тепер звинувачують попередників у тому, що саме вони погодилися на "формулу", а влада зараз, мовляв, повинна керуватися домовленостями 2016 року.

Втім попередня влада наполягала на передумовах у питанні безпеки, а "формула" німецького міністра пояснює процедуру тільки проведення виборів і набуття чинності закону про особливий статус.

Питання імплементації "формули Штайнмаєра" вкотре порушили на "нормандському саміті" 9 грудня у Франції. Тоді українці гнівно відреагували на імовірність її введення акціями протесту.

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Автор: Олег Давигора