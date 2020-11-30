Користувач Twitter опублікував знімок каламутної рідини, яка тече з кранів у кримчан.

В окупованому Криму з кранів у житлових будинках тече вода коричневого кольору.

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«Симферополь. Нагадую, чим ми частіше миємо руки! Ось така вода майже постійно останній тиждень на вулиці Першотравневій», - написав користувач.

У коментарях деякі порівняли воду з капучино: «Живуть же люди, замість води їм капучино дають, чого вони ще не задоволені. А може це взагалі кава з бейліс», «А це точно вода, а не чашка із залишками кави?».

Ситуація з водою в Криму: причини

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів припинили.

Влада України неодноразово заявляла, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливо тільки після деокупації півострова.

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Автор: Катерина Шварц